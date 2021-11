Stadio – Dominguez e Svanberg mai una sosta

L’argentino e lo svedese sempre in campo

L’argentino fin qui ha giocato 1159 minuti partendo sempre titolare, lo svedese invece è rimasto in campo 955 minuti partendo titolare 11 volte su 14 tra campionato e Coppa Italia. Dominguez è in diffida e al prossimo cartellino giallo sarà costretto a saltare una partita: questo agita Mihajlovic dal momento che attualmente l’unico sostituto a centrocampo è l'ultimo arrivato Nicolas Viola essendo ancora infortunati Schouten e Kingsley. L’olandese, andato in patria per curarsi, tornerà a disposizione del tecnico serbo solo dopo la sosta di Natale, mentre il nigeriano non sarà disponibile prima di metà febbraio. Per ora la società non sembra intenzionata ad intervenire sul mercato nella sessione di gennaio.