Stadio – Domani la ripresa, si discuterà anche di mercato

Domani non è solo il giorno della ripresa dei lavori, ma sarà anche l’occasione per fare il punto sul mercato. Mihajlovic, Bigon e Sabatini si organizzeranno per stabilire quali saranno i momenti migliori per intervenire in modo da evitare di trovarsi impreparati.

Il mercato per il Bologna non è una priorità, lo diventerebbe qualora la classifica diventasse brutta e i rossoblù rischierebbero una lotta per la salvezza. Gli obiettivi riguardano i ruoli di difensore centrale e prima punta, ma in un periodo così complicato e con il bilancio in negativo, Bigon e Sabatini valutano come rinforzare la squadra senza soldi da investire. I nomi a cui il Bologna potrebbe essere interessato per il reparto arretrato sono Cetin che non sta trovando spazio all’Hellas, Juan Jesus nel caso in cui la Roma non chiedesse soldi per il cartellino e il brasiliano non sparasse alto sull’ingaggio. Poi Sutalo, Vavro, Duarte e Nkoulou che va in scadenza a giugno, ma Cairo per cederlo subito vorrà incassare almeno 1.5 milioni. In attacco, invece, una soluzione potrebbe essere Lammers se l’Atalanta decidesse di darlo in prestito, Pinamonti in uscita dall’Inter, Pellegri e infine Inglese per il quale il Bologna non offrirà contropartite e negli ultimi giorni di mercato si potrebbe tentare per un prestito con diritto di riscatto.

Fonte: Stadio