Stadio – Domani il raduno. Mihajlovic riparte senza i nazionali

Assenti i vari Skov Olsen, Svanberg, Tomiyasu, Medel e Dominguez

I rossoblù svolgeranno una settimana di test atletici a Casteldebole, per poi ripartire per le vacanze e tornare il 14 luglio per il ritiro a Pinzolo. Mancheranno solo i vari Skov Olsen, Svanberg, Tomiyasu, Medel e Dominguez. Una volta partito per il ritiro, il Bfc avrà in programma l'amichevole con il Feralpi Salò nell'ultimo giorno in montagna, poi il 30 luglio affronterà il Borussia Dortmund ad Altach, in Austria.