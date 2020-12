Stadio – Dijks pronto al rientro, ma Mihajlovic teme ricadute

Oggi il Bologna riprenderà ad allenarsi ed è atteso il rientro in gruppo di Mitchell Dijks che contro la Roma potrebbe accomodarsi in panchina.

Filtrano sensazioni positive per il terzino olandese che ora dovrebbe essersi messo definitivamente alla spalle i problemi fisici. Dovrà ritrovare la forma e lottare per una maglia da titolare che Hickey si è guadagnato con merito. Tutto iniziò il 22 settembre 2019 proprio contro la Roma, quando Dijks subì un botta al costato. Out tre partite, ma poi l’infortunio al piede che lo ha tenuto fuori a lungo. Negli ultimi due anni, il trattore, ha collezionato solo 14 presenze. Questa settimana sarà decisiva per capire come sta, perché non può permettersi ricadute e qualche settimana in più per il recupero completo non sarà un problema. Desidera, però, esserci contro la Roma perché gli manca il campo e la partita e poter esserci rappresenterebbe per lui una liberazione.

Fonte: Carlino