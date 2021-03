Stadio – Dijks non ce la fa, ma il dolore è un’opinione

Niente da fare, Mitchell Dijks deve arrendersi per la terza gara consecutiva. Nella settimana dei tre impegni ravvicinati, Sinisa Mihajlovic non solo non ha potuto avere il suo terzino sinistro titolare, ma nemmeno il suo sostituto Hickey, anche lui fermo ai box. Finora il tecnico serbo si è arrangiato con Mbaye, con risultati finora positivi.

Non sembrava nulla di grave per l’olandese, non partito per la Sardegna per curarsi e lavorare a Casteldebole in vista proprio della gara di questa sera contro il Napoli. Ma Dijks non ci sarà nemmeno contro la squadra di Gattuso: sente ancora dolore al muscolo pettineo, e tornerà in campo solo quando darà il via libera a Sinisa sulle sue condizioni. Il numero 28 si era ripreso la fascia con l’anno nuovo, giocando sempre titolare e tornando progressivamente al livello delle prestazioni degli scorsi anni. Non c’è però alcun giallo Dijks: la soglia del dolore è individuale, varia da giocatore a giocatore, ed è probabile che il terzino non si senta ancora sicuro a scendere in campo. Il suo ritorno in campo dipenderà soprattutto da lui e dagli esami strumentali, che non dovranno evidenziare lesioni.

Fonte-Stadio