Stadio – Dijks fuori quattro mesi

Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport Stadio, i tempi di recupero di Mitchell Dijks potrebbero essere più lunghi del previsto.

Operato la scorsa settimana ad un dito del piede, il Bologna ha comunicato in circa due mesi il periodo di recupero del terzino olandese, che ha affermato di avere avuto problemi negli ultimi otto mesi. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’infortunio potrebbe invece avere gli stessi tempi di recupero di quello dell’anno scorso, cioè quattro mesi, e Dijks essere a disposizione solo nel girone di ritorno. La differenza è che mentre l’anno scorso Dijks fece la riabilitazione in Olanda, quest’anno si è deciso di farla in Italia.