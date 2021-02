Stadio – Dijks a rischio contro la Lazio

Mitchell Dijks, complice un affaticamento muscolare, ha dovuto saltare la trasferta di Sassuolo ed è stato costretto ad allenarsi in maniera differenziata ieri mattina.

Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma resta in dubbio per il match casalingo contro la Lazio. Pronto Tomiyasu a sinistra, vista la squalifica di Hickey, e di conseguenza il ritorno di De Silvestri a destra. Gary Medel, indisponibile da quasi due mesi, ha lavorato ancora a parte e verrà valutata anche per lui nei prossimi giorni una possibile convocazione per sabato. Stanno ancora proseguendo il loro percorso di recupero all’Isokinetic sia Paolo Faragò che Federico Santander.

Fonte-Stadio