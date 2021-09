Stadio – Di Francesco: “Mi sono sentito vivo”

L’ex rossoblù domenica sarà avversario.

Acquistato dalla Spal, squadra in cui nelle ultime due stagioni non era riuscito a esprimere il suo talento. In poche settimane il figlio di Eusebio è riuscito a convincere e domenica si candida per una maglia da titolare contro la sua ex squadra. Mercoledì contro il Cagliari, all’esordio da titolare, ha segnato il primo gol con la maglia dei toscani diventando il 100° marcatore della storia dell’Empoli in serie A. Contro i sardi una prestazione da ricordare, ha mandato in confusione la difesa rossoblù per tutta la partita. In vista della sfida di domenica ha dichiarato: “Sono convinto che sarà una bella partita, il Bologna gioca in maniera offensiva per cui dovremmo sfruttare al massimo le nostre occasioni. Sono contento soprattutto per la vittoria della squadra e poi per essermi sentito vivo perché ne avevo bisogno”. Dopo le esperienze non brillanti a Sassuolo e Ferrara, ora Empoli appare l’ambiente in cui Di Francesco possa rilanciarsi.