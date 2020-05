Stadio – Denswil torna a lezione da Mihajlovic

Sinisa sta lavorando sulla difesa, il reparto che ha dato il maggior numero di grattacapi alla stagione rossoblu. Non si possono fare ancora le partitelle, è vero, ma il tecnico conosce l’arte di arrangiarsi, e allora si è messo in prima persona a spiegare i movimenti difensivi a Stefano Denswil. Il tecnico ha avuto parole di riguardo anche per Bani, l’idea è di rendere automatici alcuni movimenti. A Casteldebole si sta già lavorando in ottica futura.

Mihajlovic ha dato il buon esempio alla squadra, solo Bigon è arrivato prima di lui al centro tecnico. Il mister si è preparato, cambiandosi nello spogliatoio, off-limits per gli ultimi due mesi. Oggi a Casteldebole, allenamento alle 16, tutti presente salvo Dijks, Corbo (tutti e due impegnati con visite mediche), Soriano (a Genova per la nascita del secondo figlio) e Palacio (atteso nei prossimi giorni). Ad osservare i lavori rossoblu anche Walter Sabatini, insieme a Di Vaio, Bigon e Fenucci, anche l’assessore Matteo Lepore, con tanto di battute sul restyling dello stadio. Il Bologna è in marcia per la ripartenza.