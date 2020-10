Stadio, De Silvestri vuole esserci contro la Lazio

Lorenzo De Silvestri farà di tutto per esserci sabato sera contro la Lazio. Il terzino ex Torino è un punto fermo di Mihajlovic e infatti l’ha schierato sempre da titolare in questo inizio di campionato. Contro il Sassuolo è stato costretto alla sostituzione per un problema al ginocchio. Fortunatamente, i primi controlli di lunedì hanno escluso problemi gravi e hanno evidenziato solo una forte contusione. Oggi il Bologna, dopo la giornata di riposo di ieri, tornerà ad allenarsi a Casteldebole. Il terzino rossoblù si allenerà a parte per capire la risposta del ginocchio sul campo e per preservarlo da contrasti. Domani potrebbe già rientrare in gruppo.

Il Bologna spera di poter contare su di lui contro la Lazio, vittoriosa ieri in Champions League per 3-1 contro il Borussia Dortmund.

Fonte: Stadio