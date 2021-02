Stadio – De Silvestri rivede la sua Lazio

Il Bologna nel prossimo turno di campionato affronterà la Lazio, la partita di De Silvestri e il terzino rossoblù non vuole assolutamente mancare.

Le sue chance di esserci dal primo minuto sono alte dato che Hickey è squalificato e Dijks non sembra essere nelle condizioni di poter partire titolare. Dopo essere stato assente per tre partite, il terzino ex Torino, si è rivisto contro il Sassuolo è a fornito la sua solita prestazione d’esperienza. Finora De Silvestri ha sempre fatto bene, ma a Mihajlovic il quartetto difensivo visto nelle ultime partite gli garantiva più equilibrio. Contro la Lazio potrebbe avere una nuova possibilità di partite nell’undici titolare e dimostrare la sua affidabilità.

Fonte: Stadio