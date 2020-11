Bologna – Danilo è tornato leader

Fare il difensore con Sinisa Mihajlovic non è un compito semplice, squadra alta, pressing costante e inevitabili rischi. Danilo Larangeira, infatti, non ha iniziato al meglio questo campionato. Al centrale rossoblù, però, non è mai mancato il coraggio ed è uno dei principali leader, in spogliatoio come in campo.

Un inizio di stagione complicato per il Bologna a causa delle diverse sconfitte che hanno messo in ombra quanto di buono è stato fatto dai rossoblù in queste giornate. Una difesa apparsa troppo fragile, ma è da considerare che è stata rinnovata per 3/4. Gli acquisti di Hickey e De Silvestri e l’adattamento di Tomiyasu come centrale di difesa. Questo ha influenzato le prestazioni di Danilo che doveva trovare il giusto feeling con i nuovi compagni di reparto. Con il Cagliari, però, c’è stata la comunicazione chiesta da Sinisa e il centrale brasiliano è stato il filo che ha tenuto in piedi tutto il reparto, da vero trascinatore.

Fonte – Stadio.