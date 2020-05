Stadio – Danilo ancora in Brasile, non riesce a trovare un volo per tornare in Italia

Non è ancora riuscito a trovare il volo per tornare in Italia l’ultimo rossoblu fermo all’estero. Danilo infatti è ancora fermo in Brasile, dove insieme alla famiglia ha affrontato l’emergenza Coronavirus. Al momento infatti gli altri rossoblu tornati in patria: Krejci e Dijks, sono tornati all’ombra delle Due Torri in settimana.

Ora la società rossoblu sta intervenendo in prima persona per organizzare il rientro di Danilo il prima possibile. Questo perché, salvo variazioni delle norme, il brasiliano dovrà osservare due settimane di isolamento prima di poter uscire di casa. Solo una volta trascorsi i 14 giorni il centrale potrà allenarsi in spazi all’aperto, compreso il centro tecnico di Casteldebole.