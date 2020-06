Da domani di nuovo in campo, poi nessuna sosta fino alla Juventus

Inizia domani la settimana di allenamenti che porterà il Bologna alla sfida contro la Juventus di lunedì prossimo. Durante la settimana i rossoblu effettueranno il decimo giro di tamponi, poi tutti in campo per preparare il debutto post Covid-19. Appuntamento a tutti i rossoblu alle 10:30 ai cancelli di Casteldebole dopo due giornate di riposo.

Nella partitella giocata al Dall’Ara, Mihajlovic ha sperimentato quella che potrebbe essere la formazione titolare contro i bianconeri. Durante la settimana verranno verificati i simboli reparti, togliendo gli ultimi dubbi sull’undici che sfiderà la Vecchia Signora. C’è grande attesa per scoprire come la squadra reagirà alla sosta contro una delle squadre più provate, dopo i due impegni in Coppa Italia.

Nel frattempo è un Sinisa da record anche per i social rossoblu. Il video in cui “punisce” il portiere canadese Breza, segnando punizioni dal limite è infatti divenuto virale. Su Facebook ha totalizzato oltre 300.000 visualizzazioni con oltre 50.000 interaction (reazioni al video ndr). Anche su Instagram è stato cliccatissimo con 65.000 visualizzazioni, il 44% arrivate da parte di utenti non seguaci del profilo rossoblu. Numeri da capogiro anche su Twitter per il serbo, dove il suo post è secondo solo alla presentazione di Tomiyasu.

Fonte Cor Sport