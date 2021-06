Stadio – Da Costa potrebbe tornare: ipotesi settore giovanile

Prossima settimana già decisiva per il futuro dell'ex portiere rossoblù

L'ex portiere rossoblù potrebbe infatti diventare il preparatore dei portieri, o comunque con un ruolo nel settore giovanile del Bologna. Di tutto ciò con Angelo se n'era già parlato, visto il bellissimo rapporto tra il brasiliano e il club. La sua famiglia sta bene qui, e al momento un ipotesi di andare a giocare un altro anno in serie B appare complicata. Se dovesse arrivare il suo ok, Da Costa potrebbe già essere a disposizione per luglio in vista della preparazione della prima squadra.