Stadio – Così Mihajlovic copre il Bologna

L'analisi di Stadio sul nuovo modulo del Bologna

Punto tattico sul Bologna di Sinisa Mihajlovic oggi sul Corriere dello Sport Stadio. Il quotidiano rimarca i cambiamenti del tecnico serbo per rendere il suo Bologna più compatto e concreto in fase difensiva.

Il Bologna potrebbe accantonare l'ormai noto 4-2-3-1 per dare vita ad un più canonico 4-3-3, con l'evidente spostamento di Soriano da trequartista a mezzala. Centrocampo a tre e non a due, significa che Schouten non sarà più un mediano bensì un vertice basso a protezione della difesa, con Soriano mezzala e uno tra Dominguez e Svanberg a completare il reparto. Stadio però sposta il ragionamento anche dal punto di vista mentale, che sarà fondamentale per fare rendere il Bologna: se la squadra 'avrà addosso fame, intensità di gioco, testa e disperazione - scrive Claudio Beneforti - Nel recupero della palla evidenziate a Bergamo contro l’Atalanta il suo percorso in questo campionato diventerà importante, in caso contrario si vivrà ancora di alti e bassi'.