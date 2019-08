Stadio: Continua il lavoro per completare il centrocampo

Non si ferma il lavoro di Sabatini e Bigon, attualmente in cerca del centrocampista, tanto desiderato da Mihajlovic, che completerebbe il reparto. Prcic non convince completamente la dirigenza, visto il suo passato che lo ha già visto fallire in Italia con la maglia del Torino. Hendrix sta aspettando la telefonata del Bologna che però non arriva. Da giorni i rossoblu si sono fatti di fumo sia con l’entourage dell’olandese che con il PSV. Tornano a salire invece le quotazioni di Nicolas Dominguez, il 21enne del Velez, ha una clausola di 10 milioni con il club argentino. Novità delle ultime ore invece il mediano under 21 della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. I rossoblu avrebbero fatto un sondaggio per il centrocampista italiano, ricevendo un sonoro no dai viola, che considerano incedibile il giocatore.