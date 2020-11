Moviola – Contatto dubbio Colley-Palacio, regolari i gol

Più che buona la partita di Marinelli, che chiude con 21 falli fischiati e quattro ammoniti.

Dubbio il contatto in area blucerchiata tra Colley e Palacio: il difensore di Ranieri non tocca mai il pallone se non dopo aver buttato giù l’avversario, un possibile fischio non sarebbe stato uno scandalo.

Protesta invece l’allenatore della Samp per un possibile tocco di braccio di Schouten su cross di Damsgaard: il sinistro è vicino al corpo, ci sta non considerarlo punibile e quindi non è rigore.

Sono regolari infine i gol di Thorsby e Orsolini: il norvegese segna dopo un contatto Danilo-Yoshida, ma non c’è fallo in attacco poichè entrambi si tengono. Regolare anche il gol dell’esterno rossoblù: quando Hickey serve Barrow, quest’ultimo è tenuto in gioco da Colley.

Al VAR Massa ha colpe forse solo sul contatto Colley-Palacio: avrebbe potuto richiamare l’arbitro.

Fonte-Stadio