Stadio – Conquistare la salvezza prima della sosta

Il Bologna, domani a Crotone, è chiamato all’ennesima prova di maturità dopo averla fallita contro Benevento e Cagliari.

Domani pomeriggio sarà importante fare risultato perché dopo ci sarà la sosta e successivamente i difficili impegni contro Inter e Roma. In attesa dei convocati di Mancini, la terza sosta per le nazionali porterà via 9 rossoblù in trasferte molto lontane come Giappone, Gambia e Cile e a Casteldebole sperano che il Covid non porti problemi. Vincere contro il Crotone chiuderebbe quasi definitivamente il discorso salvezza e permetterebbe ai rossoblù di concentrarsi sulla lotta al decimo posto. I ragazzi di Mihajlovic sono chiamati a non sbagliare atteggiamento come hanno già fatto in passato perché altrimenti il finale di stagione si farebbe più complicato.

Fonte: Stadio