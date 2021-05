Stadio – Confronto tra Mihajlovic e Skorupski

Cinque minuti di confronto tra il portiere polacco e il mister rossoblù ieri sul finire dell'allenamento

Mentre la maggior parte del gruppo stava imboccando la via degli spogliatoi, i due si sono defilati in un angolo del campo e hanno iniziato questo colloquio. Skorupski ha voglia di tornare titolare e di confrontarsi con il connazionale Szczesny, anche in vista degli Europei. Lukasz ha mostrato a Sinisa questa sua voglia di tornare a difendere la porta dei rossoblù con ampi gesti mentre ascoltava le parole del suo allenatore. Contro Genoa e Verona, infatti, è rimasto in panchina a discapito di Ravaglia al quale si è voluto dare un'occasione per capire quale sia il suo valore. Vedremo quindi se Skorupski, domenica sera, tornerà titolare.