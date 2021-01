Stadio – Come Vignato ha conquistato Mihajlovic

Emanuel Vignato con il passare del campionato si è ritagliato un posto in squadra e finora ha già messo insieme 16 apparizioni.

Piace a Mihajlovic per la dedizione, il lavoro, l’apprendimento, il silenzio, oltre al talento naturalmente, e la capacità di assimilare tutto quello che gli viene detto, dettagli, movimenti e giocate. Lo aveva già detto al suo arrivo: “Il mister parla e io ascolto, faccio quello che mi chiede” e così fa, trattenendo tutti i concetti che Sinisa gli chiede. Mihajlovic lo vuole aggressivo e leggero e di metterci l’anima e lui lo fa con il pressing, l’aiuto in difesa e il gioco semplice e pulito. Vignato riesce a fare sempre la cosa giusta e non ha paura di niente e questi sono altri aspetti che fanno contento il suo allenatore. Con il Bologna sta scrivendo una bella storia, fatta di coraggio e grandi prestazioni.

Fonte: Stadio