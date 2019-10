Stadio – Ci carica Sinisa: “A Torino serve…”

Anche il Corriere dello Sport Stadio apre con il ritorno a Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico serbo dovrebbe dirigere gli ultimi due allenamenti e poi seguire la squadra a Torino contro la Juventus, il quotidiano titola: ‘Ci carica Sinisa’. Mihajlovic è pronto a tornare a Bologna, oggi probabile la presenza al Niccolò Galli per allenare la squadra. Venerdì dovrebbe salire a Torino in auto privata e vuole essere presente sabato in panchina. Per il Corriere dello Sport Mihajlovic ha già in mente cosa dire ai ragazzi in spogliatoio: “A Torino serve coraggio, chi rinuncia ha il destino segnato’.