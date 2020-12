Stadio – Chi può recuperare con la Roma

Oggi il Bologna tornerà ad allenarsi a Casteldebole e sarà importante capire le condizioni di alcuni giocatori. Medel e Hickey non preoccupano e su Sansone filtra ottimismo.

L’esterno rossoblù non ha partecipato alla sfida contro l’Inter per un problema al polpaccio sinistro, lo stesso che lo aveva tenuto fuori per tre settimane da fine ottobre. Potrebbe trattarsi, però, solo di una contrattura e quindi essere a disposizione per la sfida contro la Roma. Medel e Hickey, sostituiti nel secondo tempo di Inter-Bologna, sono recuperati dai rispettivi problemi a caviglia e spalla. Denswil, che non era stato convocato per un affaticamento muscolare, potrebbe saltare anche la Roma. Discorso diverso per Poli che oggi dovrebbe rientrare in gruppo. Un recupero che è già riuscito è quello di Skov Olsen che contro la Roma sarà disponibile, ma dopo due mesi di stop bisognerà valutare per bene la sua autonomia.

Fonte: Stadio