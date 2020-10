Stadio – Chance per Vignato

L’infortunio di Skov Olsen concede maggiore spazio a Vignato che già contro il Sassuolo potrebbe essere impiegato. Vignato è fresco di convocazione in Under 20, chiamata a sostituire l’Under 21 per la partita contro l’Irlanda (valida per le qualificazioni al campionato europeo). L’ex giocatore del Chievo è un jolly, può occupare tutti i ruoli della linea di trequartisti dietro la punta. Si tratta di una zona di campo complicata, dove è difficile guadagnarsi un posto visti i tanti ballottaggi. Vignato, però, è un ragazzo a cui piace lavorare tanto e bene per farsi trovare sempre pronto. Il classe 2000 è dotato di bella gamba, visione di gioco e colpi ad effetto. Tutte caratteristiche interessanti che fanno tenere alta la considerazione di Mihajlovic per lui.

Date anche le condizioni non ottimali di Orsolini, il 55 rossoblù lo insidia. Si può infatti aprire un ballottaggio tra Orsolini e Vignato. Mihajlovic ci sta pensando e potrebbe far ricadere le sue scelte su Vignato, o dall’inizio o a partita in corso, già con il Sassuolo.

Fonte: Stadio