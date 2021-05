Stadio – C’è la spinta di Bologna. E Skorupski ci mette le mani

Il portiere polacco si riprende il posto da titolare. Intanto i tifosi si danno appuntamento sotto il portico di San Luca per incitare la squadra

Sinisa Mihajlovic ha parlato con entrambi i giocatori, e dunque il ritorno di Skorupski era già in programma: sarà lui a cercare di arginare Cristiano Ronaldo e compagni. Lukasz potrà confrontarsi a distanza con l'amico e connazionale Szcezsny, nella speranza di potersi ritagliare un suo ruolo anche ai prossimi Europei. Stasera davanti a lui non ci sarà Danilo, con l'ipotesi Medel che prende sempre più piede. Non ci sarà neanche Dijks squalificato: al suo posto De Silvestri, per l'occasione dirottato a sinistra. Svanberg dovrebbe tornare titolare a centrocampo e in attacco vige il ballottaggio tra Orsolini e Skov Olsen, con il primo in vantaggio. Barrow è invece favorito su Sansone. Intanto, i tifosi chiedono un regalo ai rossoblù: dopo gli striscioni appesi a Casteldebole, questa sera si ritroveranno sotto al portico di San Luca per sostenere la squadra, tra cori e fumogeni.