Stadio – C’è bisogno del vero Orsolini

Orsolini deve ritrovarsi. L’infortunio di Skov Olsen, che lo terrà lontano dal campo per 6 settimane, permette al numero 7 di tornare titolare. Il ragazzo di Ascoli, infatti, è partito in panchina con Parma e Benevento. Inoltre anche in nazionale non è stato coinvolto. L’esterno del Bologna, quindi, non sta passando un bel periodo. Dal 7 febbraio, infatti, Orsolini ha realizzato solo 1 gol in 17 partite di campionato, quello alla Sampdoria al Ferraris lo scorso 28 giugno. Sa che deve assolutamente tornare sui suoi standard, quelli in cui non aveva paura di niente e nessuno e tentava la giocata improbabile e coraggiosa come piace a Mihajlovic. Se dovesse tornare a incidere e ad essere prezioso per il Bologna, allora potrà sperare anche in una convocazione per gli Europei di giugno perchè Mancini lo stima.

Il Bologna lo aspetta perchè sa che con il vero Orsolini sono arrivate le migliori partite per i rossoblù. Quando è subentrato con il Benevento si è visto qualche segnale di ripresa che lascia ben sperare. Orsolini deve mettersi nelle condizioni per tornare a essere determinante e per farlo deve stare bene sia di testa che di gambe. Deve ritrovarsi il prima possibile, per lui e per il Bologna.

Fonte: Stadio