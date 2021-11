Stadio – Torna Bonifazi

Il difensore è tornato a disposizione dopo l’infortunio

Il difensore è guarito dall’infortunio al soleo destro e ora è di nuovo pronto per giocare. Il 25enne si era infortunato in allenamento mentre stava preparando la partita con l’Udinese ed è stato costretto a saltare anche le sfide con Milan, Cagliari, Napoli e Sampdoria. In questi giorni lavorerà ancora per migliorare la sua condizione fisica e domenica andrà in panchina.