Stadio – Bonifazi rischia un mese di stop

Tra Bonifazi e Medel problemi in difesa per Sinisa

C'è un po' di apprensione in casa Bologna sulle condizioni di Kevin Bonifazi , che ha accusato un problema al polpaccio martedì.

Il difensore ieri ha svolto massaggi e oggi farà gli esami di rito per capire se saranno presenti lesioni o infortuni di una certa entità. Per Stadio rischia di saltare non solo Udine ma anche Milan, Napoli, Cagliari e Sampdoria.