Stadio – Bologna, under 20 record, nessuno come i rossoblu

Sinisa non è l’uomo che ha paura a lanciare nella mischia i giovani. Se in un ragazzo intravede qualità mista a voglia di lavorare, la carta d’identità non è di certo un problema. Non è casuale infatti che il Bologna sia la squadra che in questa stagione ha fatto esordire il maggior numero di Under 20: tre per l’esattezza. Una statistica in cui anche il modello Atalanta deve inchinarsi.

Baldursson è l’ultimo debuttante della lista prestigiosa di debutti made in Mihajlovic, lista in cui figura anche Gigio Donnarumma. Un grande pregio del serbo è infatti quello di non fare caso al blasone del giocatore singolo, ma di basarsi solo sulla prestazione in campo, premiando solo i più meritevoli. Kingbsley e Skov Olsen sono gli altri due giocatori che con Baldursson hanno debuttato in A quest’anno. La fiducia nei giovani sotto le Due Torri non manca, starà a loro confermare i buoni propositi per il futuro dei rossoblu.