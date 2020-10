Stadio – Bologna tutto nuovo

Sfida di Coppa Italia oggi alle 15 per il Bologna che affronta la Reggina allo Stadio Dall’Ara. Non si vuole snobbare la coppa in casa rossoblù, ma è chiaro che la partita di sabato con il Cagliari riveste una importanza capitale in ottica classifica. I titolari verranno preservati.

Sarà dunque un Bologna nuovo oggi pomeriggio contro i calabresi: “C’è un nuovo attacco, tocca a Santander”, si legge su Stadio. Il paraguaiano sarà il centravanti titolare con Sansone e Vignato larghi, Baldursson trequartista. Chance importante anche per Dominguez che verrà schierato mediano centrale in coppia con Kingsley. Novità anche in difesa con Mbaye terzino destro, Denswil terzino sinistro, Tomiyasu, unico titolare in campo, e Paz centrali.