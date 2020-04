Stadio – Bologna, tutti a casa da sabato

E’ sabato il giorno in cui il Bologna conta di avere tutti i giocatori in città. Rientreranno dunque i calciatori che ora sono all’estero dalle rispettive famiglie, con l’unica problematica legata a Danilo che attualmente ha un biglietto acquistato da San Paolo senza scali per arrivare a Fiumicino, e poi da lì in macchina per Bologna. Il club comunque avrebbe già organizzato tutto per essere pronto ai primi di maggio.

Per Stadio è anche confermata l’ipotesi del ritiro al Calzavecchio, una sorta di quartier generale due nel caso in cui si riprendesse l’attività. Come noto, i giocatori dovranno di fatto essere isolati e controllati per potersi allenare e giocare, ma mentre pochi club nei loro centri sportivi hanno in dotazione anche le camere per la notte, il Bologna dovrà appoggiarsi a una struttura esterna.