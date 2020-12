Stadio – Bologna specialista in rimonte

Il Bologna non si arrende mai e lotta fino all’ultimo minuto per portare a casa dei punti. A certificare questo dato è la classifica di Serie A per punti in rimonta con i rossoblù secondi a 9 punti dietro l’Inter con 10.

La squadra di Mihajlovic ha conquistato il 60% dei suoi punti da situazione di svantaggio grazie alle vittorie contro Cagliari e Sampdoria e i pareggi contro Spezia, Torino e Atalanta. Nell’ultimo quarto d’ora il Bologna ha segnato il 24% dei suoi gol totali, a dimostrazione che fino all’ultimo secondo la squadra ci creda. Bisogna anche considerare che i rossoblù solo tre volte sono passati in vantaggio per primi, contro Parma e Crotone sono arrivati i tre punti, mentre contro il Sassuolo hanno subito la rimonta. La rimonta è stata un marchio di fabbrica anche all’inizio della scorsa stagione con 14 punti conquistati prima dell’interruzione del campionato e questo è lo spirito del Bologna e di Mihajlovic.

Fonte: Stadio