Stadio – Bologna, ritorno al futuro: Destro protagonista

Lo ha preso da parte e gli ha parlato in modo diretto, poi si sono spostati in campo e hanno cominciato a lavorare intensamente. Sembra stia nascendo una fortissima sintonia in casa Bologna tra il neo preparatore rossoblu Vincenzo Cantatore e Mattia Destro. Una sorta di ritorno al futuro per il Bologna, con l’ascolano che sembra poter tornare protagonista, come quando 4 anni fa sbarcò a Bologna.

Questa idea si legge anche tra le dichiarazioni rilasciate dall’ad Claudio Fenucci a margine della presentazione del programma degli eventi per i 110 anni dei rossoblu: “Sarebbe bello scrivere qualche piccola pagina, all’altezza del passato, anche se oggi è diverso e molto più difficile. Vogliamo far sognare i tifosi. Abbiamo unito giovani a giocatori di esperienza, vogliamo un progetto vincente e duraturo.”