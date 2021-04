Stadio – Bologna, riecco Skorupski

Il portiere torna ad allenarsi dopo il Covid

Ieri il portiere polacco ha preso l'aereo ed è tornato a Bologna. A cinque giorni dalla sfida contro la Roma, salvo contrattempi, dovrebbe essere lui a difendere la porta degli emiliani. Come da protocollo, l'estremo difensore rossoblù si sottoporrà ai controlli di routine per verificare che il Covid non abbia lasciato traccia, poi potrà tornare a lavorare in campo con Luca Bucci, il preparatore dei portieri con il quale Mihajlovic si confronterà per prendere la decisione se schierare o meno Lukasz. Nel caso in cui Skorupski non dovesse esserci contro i giallorossi, ecco che il suo posto lo prenderebbe nuovamente Ravaglia, come all'andata. Il portiere italiano ha mostrato le sue potenzialità tecniche e fisiche contro l'Inter, confermando quello che di buono Sinisa aveva visto in lui. Lo stesso tecnico che non avrebbe timori a riproporlo all'Olimpico domenica.