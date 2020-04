Stadio – Bologna pronto a blindare Danilo e Palacio

I contratti sono già pronti, ora mancano solo le cifre e le firme dei rispettivi interessati. Il Bologna infatti è pronto a rinnovare l’esperienza in rossoblu per Danilo Larangeira e Rodrigo Palacio. Al momento la squadra emiliana non è assolutamente preoccupata di eventuali ripensamenti da parte dei due sudamericani: entrambi hanno infatti dichiarato la propria intenzione di voler restare a Casteldebole.

Il Bologna è convinto che entrambi abbiano almeno un’altra stagione di buon livello. Un’affermazione che nel caso di Danilo non era affatto scontata. La decisione riguardo al suo rinnovo è infatti arrivata in seguito al grande rifiuto di Ibanez e sull’intenzione di dare a Mihajlovic un punto fermo per la prossima stagione, fornendo inoltre un importante riferimento nello spogliatoio. I due rinnovi inoltre migliorano la situazione riguardante la ripartenza, evitando infatti al Bologna il braccio di ferro per estendere il contratto fino alla fine della stagione in corso.