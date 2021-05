Stadio – Bologna pazza di Vignato

Dopo la straordinaria prova contro la Fiorentina, i riflettori sono su di lui

Domenica pomeriggio ha disegnato calcio fornendo tre assist per Palacio ed evidenziando come abbia addosso l'essenza del calcio. Non solo, è stato prezioso anche in fase difensiva fermando Vlahovic ormai lanciato verso Skorupski. Il Bologna deve ringraziare Tullio Tinti che scelse i rossoblù come club per far crescere Vignato. Sull'ex Chievo si erano mosse anche Bayern Monaco e Barcellona, ma Tinti era convinto che sarebbe stato sbagliato fargli fare il passo più lungo della gamba e così propose il ragazzo a Bigon e Sabatini. Il Bologna lo acquistò per 2.5 milioni e ora se lo tiene stretto.