Stadio – Bologna, oggi la prima partita

Salvo cambiamenti dell’ultim’ora, oggi a Casteldebole dovrebbe tenersi la prima partita undici contro undici a campo intero, ovviamente in famiglia.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic si dividerà in due squadre per far rotolare di nuovo il pallone in una sfida a tutto campo, l’aspetto che più è mancato in questi due mesi. Secondo quanto riportato da Stadio, questa partitella in famiglia Mihajlovic l’aveva programmata ieri pomeriggio, poi il caso della sospetta positività aveva fatto cambiare i piani e oggi il mister prenderà una decisione definitiva assieme a staff medico e staff tecnico ovviamente per evitare subito infortuni o problemi vari. Ma sarebbe comunque un ritorno alla normalità.