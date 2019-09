Stadio – Bologna, occhio al Brescia, serve la spinta dei più esperti

Il Bologna ha più qualità del Brescia. Il problema sarà farlo pesare una volta scesi in campo. Il Brescia è infatti una squadra che aggredisce i propri avversari, cercando di annullare la costruzione di gioco di chi ha difronte. Un atteggiamento molto simile a quello che vorrebbe Sinisa, guai quindi a credere che oggi sarà facile.

Mancando per la prima volta Sinisa, i rossoblu dovranno trovare dentro se stessi lo spirito giusto. Quello di oggi sarà un esame importante, solo dando continuità ai risultati iniziali i rossoblu potranno realmente puntare alla parte sinistra della classifica. Per compensare l’assenza di Mihajlovic, saranno fondamentali i più esperti. Sapendo cosa ci vuole in queste partite, dovranno dare l’esempio ai compagni più giovani per aiutare il Bologna a conquistare i tre punti.