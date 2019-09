Stadio – Bologna, occasione sprecata

Un Bologna sciagurato ma anche sfortunato. Un’occasione sprecata per strappare tre punti ad un avversario ostico. Ci ha messo del suo Sansone per la maturazione del risultato, con l’ex Villareal reo di aver fallito un calcio di rigore che avrebbe spezzato gli equilibri del match. Il Bologna è sceso in campo determinato a cancellare la sconfitta patita con la Roma. Il Genoa invece opera una mini rivoluzione dopo la sconfitta patita a Cagliari.

Nel primo tempo i rossoblu emiliani, faticano, troppo isolato Palacio davanti. I padroni di casa invece pungono e Skorupski rischia parecchio. Prima deve distendersi su Ghiglione, poi la traversa lo salva sulla punizione di Schone. Nella ripresa invece il Bologna cambia passo, proprio come a Brescia, solo che stavolta il gol non arriva proprio. Con l’occasione decisiva del rigore, purtroppo per i bolognesi, fallita da Nicola Sansone. Un peccato perché il Bologna di Genova avrebbe meritato di tornare a casa con il bottino pieno.