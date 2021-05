Stadio – Bologna nell’era Ravaglia

Può essere il futuro portiere rossoblù, bolognese come Pagliuca: ora è il momento della crescita

Federico Ravaglia studia da numero uno: l'ex Primavera è già stato rilanciato dal primo minuto contro il Genoa, questa volta per scelta tecnica e non per problematiche legate a Skorupski.

L'intenzione di Sinisa Mihajlovic è quella di far crescere il ragazzo, per poter valutare il suo livello e capire se il Bologna potrà puntare su di lui nel futuro. Tutti ne parlano bene, e il giovane di Castel Maggiore sembra essere destinato a prendersi i pali rossoblù. Non probabilmente nella prossima stagione, quando il club dovrebbe puntare ancora su Lukasz Skorupski, ma in quelle a seguire. Tutto dipenderà dalla fiducia che Sinisa (o un altro allenatore) rivestirà in lui. Intanto, domani a Verona potrebbe ripartire dal primo minuto, e così anche nell'ultima gara contro la Juventus, in attesa di risposte per quanto riguarda il suo futuro.