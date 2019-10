Stadio – Bologna, Medel e Poli per arginare il fiume biancoceleste

I muscoli, la corsa e la grinta rossoblu per arginare la qualità e la fantasia biancoceleste. Inutile nascondere che domani il lavoro di Poli e Medel in mediana sarà fondamentale per il risultato del Bologna. Il centrocampo dovrà riuscire ad innalzare la diga per fermare le scorribande dei fantasisti della Lazio, compito decisamente non da poco.

Sarà infatti la capacità di mettere pressione e recuperare palla ad essere fondamentale per portare a casa il match. La partita della Lazio a Ferrara ne è l’esempio lampante. Quando nel primo tempo la Spal ha aspettato timidamente gli attacchi dei capitolini, gli ospiti sono andati in vantaggio e hanno sprecato diverse chances per chiuderla. Viceversa, con un atteggiamento aggressivo i ferraresi sono riusciti addirittura a ribaltare il risultato.

Aggressività e furore agonistico per sopperire al gap tecnico, esattamente quello che l’Udinese ha fatto settimana scorsa. Serviranno applicazione e concentrazione per fermare i biancocelesti. Ecco quindi la missione di Medel e Poli per domani: soffocare la manovra ospite per poi ripartire rapidamente.