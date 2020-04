Stadio – Bologna, intesa con i giocatori per il taglio di stipendi

In attesa della presa di posizione ufficiale tra Lega Calcio e AIC, il Bologna ha trovato un accordo di massima riguardo al taglio degli stipendi. Al momento ci si auspica tutti di tornare a giocare per concludere la stagione. Non è però da dimenticare che il Bologna ha premura del proprio aspetto economica e la voce stipendi è senza dubbio la più importante.

Il totale da pagare del Bologna, compreso di clausole e bonus, è di circa 60 milioni lordi. Il taglio sarà uguale per tutti e non tarato sul caso singolo. I giocatori in linea di massima hanno dato il loro ok, anche se al momento si sta ancora aspettando di capire cosa succederà. La prossima settimana potrebbe essere fondamentale. La linea scelta è quella della tranquillità interna, attendendo alla finestra sviluppi da parte della Lega Calcio sul tema.