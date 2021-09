Stadio – Bologna in ritiro fino a domenica

Dopo la sconfitta di Empoli la decisone del tecnico serbo

La decisione è arrivata dopo la disastrosa prestazione di Empoli, che non è piaciuta all’allenatore, ma soprattutto al presidente che ha prolungato la sua permanenza in città per altri 2 giorni. Oltre alla sconfitta, Sinisa non ha digerito l’atteggiamento molle della squadra nella partita del Castellani. Il ritiro servirà a Mihajlovic per confrontarsi con i suoi giocatori e per lavorare sugli aspetti che in questo momento non vanno. Intanto ci sono stati cambiamenti anche nel quadro dirigenziale: ieri, infatti, con un comunicato ufficiale, la società rossoblù ha annunciato che al termine del contratto non ci sarà rinnovo per Walter Sabatini.