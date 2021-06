Stadio – Bologna, due jolly per Mihajlovic

Avanti con il 4-2-3-1: Arnautovic al posto di Palacio e Lyanco per rimpiazzare Danilo. Sinisa potrebbe perdere Orsolini e Tomiyasu per motivi economici

Dopo aver deciso di proseguire con Sinisa Mihajlovic in panchina, i rossoblù non cambieranno ne assetto ne caratteristiche. Sarà ancora 4-2-3-1, visto che negli ultimi due anni la squadra ha prodotto buoni risultati e ha imparato a memoria i movimenti delle due fasi di gioco. Non cambieranno nemmeno i concetti chiesti da Sinisa, ovvero l'essere aggressivi e il pressare alto. La variazione più grande sarà negli interpreti. Partiti sia Rodrigo Palacio che Danilo, si punta a sostituirli con Marko Arnautovic in avanti e Lyanco in difesa, mentre c'è il rischio di perdere o Takehiro Tomiyasu o Mattias Svanberg per fare cassa. Infine, l'ultima idea del tecnico serbo sarebbe quella di impiegare Aaron Hickey al posto di Mitchell Dijks come esterno basso a sinistra.