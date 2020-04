Stadio – Bologna, derby olandese tra Denswil e Dijks per la fascia sinistra

Se a inizio non c’erano dubbi su chi fosse il titolare della fascia di sinistra nella difesa rossoblu, la stagione ha invece cambiato le gerarchie. Il lungo infortunio di Dijks prima e di Krejci poi, ha fatto scoprire a Mihajlovic l’affidabilità di Stefano Denswil. Giocando come terzino bloccato, lasciando quindi carta bianca e libertà offensive a Takehiro Tomiyasu, il tecnico ha trovato un nuovo equilibrio per la sua formazione. Sia chiaro, una volta ritrovata la condizione, Dijks probabilmente soffierà il posto al centrale originario del Suriname, ma ora come ora Denswil è molto più di un outsider.

Con Dijks in campo l’equilibrio rossoblu sarebbe inevitabilmente costretto a cambiare. Tomiyasu non potrebbe più attaccare come ha fatto vedere nella prima metà di stagione, tra lui e l’olandese infatti le abilità senza palla del giapponese sono certamente superiori. Sicuramente il tecnico serbo avrà studiato una soluzione. La fortuna del Bologna ora è avere due pedine intercambiabili di assoluto valore come sono i due orange che occuperanno l’out di sinistra. L’outsider in questa corsa alla maglia da titolare resta Krejci. Il ceco, proprio come Dijks, ha subito un infortunio serio che lo tiene lontano dal campo dallo scorso dicembre. Come l’olandese sarà in ritardo di condizione su Denswil, ed essendo un esterno offensivo adattato in difesa, le sue chance sono molto inferiori rispetto ai due tulipani rossoblu.