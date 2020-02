Stadio – Bologna con sette ventenni

Bologna ancora in emergenza a Roma dopo gli infortuni di Sansone, Santander e Medel, oltre ai lungodegenti Krejci e Dijks, a cui si somma la squalifica di Andrea Poli.

Il Corriere dello Sport Stadio apre sulla gioventù della squadra che venerdì sera affronterà la Roma. ‘La meglio gioventù’ è il titolo del quotidiano che sottolinea come all’Olimpico Mihajlovic potrebbe affidarsi a sette ventenni in campo. Tra i titolari dovrebbero partire Tomiyasu, Orsolini, Barrow, Dominguez e Schouten, mentre dalla panchina, a partita in corso, sono pronti a entrare Skov Olsen e Svanberg.