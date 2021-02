Stadio – Bologna, avanti con Barrow centravanti

Nonostante Musa Barrow sia stato impiegato sempre da titolare come centravanti nelle utime tre gare, non ha ancora preso confidenza con il ruolo, dimostrando ancora qualche difficoltà nei movimenti.

E’ anche vero però che ha affrontato tre difese solide, tra le migliori della A: Verona, Juventus e Milan. Affrontando anche avversari di primo pelo come la coppia Bonucci-Chiellini e Romagnoli-Tomori. Per molti Musa ha deluso in quel ruolo, ma Sinisa Mihajlovic vorrebbe dargli altre opportunità nelle prossime partite, visto anche che il Bologna giocherà contro squadre alla sua portata. A partire proprio dal Parma domenica, con il gambiano che dovrebbe essere confermato al centro dell’attacco per la sua quarta partita consecutiva. Ma se non convincerà il tecnico serbo, potrebbe essere messa la parola fine all’esperimento e Palacio si riprenderà il posto che è stato suo fino alla gara contro il Verona. Gli esami sono a termine per Barrow, più per un fattore di punti e classifica che per altro: Musa nella sua esperienza rossoblù ha reso meglio da esterno, anche se sono ancora troppo poche le partite da prima punta. Mihajlovic ha grande fiducia nella sua crescita, ora Barrow deve ripagarla.

Fonte-Stadio