Stadio – Bologna al via, ecco chi entrerà subito in forma

Non tutti saranno pronti allo stesso modo. Ogni corpo ha una tempistica diversa a ritrovare la forma migliore e i giocatori del Bologna non sono un’eccezione. Sulla base però delle tabelle della preparazione estiva, i rossoblu sanno già chi sarà tra i più veloci a ritrovare la condizione e chi invece sarà al top più tardi. Tabelle che torneranno utili a Mihajlovic quando dovrà scegliere la formazione più performante da mandare in campo.

Tenendo conto che anche ai giocatori più performanti, serviranno almeno tre settimane circa di lavoro per ritrovare la condizione migliore, tra i rossoblu più rapidi a tornare al top ci sono diversi titolari. I tempi oscillano tra le tre e le cinque settimane per il recupero totale. La discriminante principale sembra essere il fisico, un corpo più possente necessita di maggior lavoro, con l’eccezione del meno corpulento Krejci.