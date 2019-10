Stadio – Bologna affamato, assalto all’Europa

Per il Corriere dello Sport Stadio quello di oggi alla Sardegna Arena potrebbe essere visto come uno scontro diretto in ottica lotta all’Europa.

Il quotidiano oggi titola ‘Aggancio al cielo’: quella di stasera è una occasione per il Bologna, il sogno è il sesto posto. I rossoblù sfidano una delle formazioni più in forma del campionato, se arrivasse la vittoria e la Lazio perdesse sarebbe sesto posto in classifica. Nelle pagine interne ‘Bologna affamato, assalto all’Europa’. Mihajlovic ordina ai suoi di non fermarsi, ‘martella’ i giocatori, vuole coraggio e aggressività e tornare dalla trasferta con un risultato utile e la consapevolezza che il salto di qualità è possibile.