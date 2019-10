Stadio – Bologna a Torino senza due dei sempre presenti dal loro arrivo

Dopo Danilo, Medel e Tomiyasu. Dopo aver dovuto rinunciare per infortunio ad uno dei giocatori fondamentali per la propria retroguardia. Il Bologna dovrà fare a meno di due dei giocatori che dal loro arrivo hanno sempre giocato: Medel e Tomiyasu. Per il cileno, una squalifica rimediata dopo il rosso contro la Lazio, lo terrà in tribuna solo il prossimo incontro. L’amichevole di oggi, aiuterà lo staff di Sinisa a scegliere il sostituto ideale per il sudamericano.

Il discorso per il giapponese è invece più complesso. Tomiyasu ha rimediato un infortunio muscolare nella partita con la Nazionale nipponica. I giornali della Terra del Sole, parlano di stiramento, entità che verrà verificata all’inizio della prossima settimana con il rientro a Bologna del giocatore. Se così fosse si parlerebbe di 3-4 settimane fuori per il rossoblu, il che tradotto vuol dire tra le 4 e le 5 partite senza il giapponese. Ecco allora che Ibrahima Mbaye dovrà necessariamente farsi trovare pronto e sostituire il giovane compagno infortunato.